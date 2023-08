Montessori-Pädagogik in Meerbusch 30 Jahre casa dei bambini in Büderich

„Nein, so groß haben wir nicht angefangen“, sagt Petra Grothe. Zuerst sei das Kinderhaus – casa dei bambini – einzügig mit 25 Kindern gestartet, und zwar in einem alten Friseursalon an der Moerser Straße. Schon damals, so wie heute auch noch ist in dem Initiativkindergarten Elternarbeit gefragt und gefordert. „Wir haben stundenlang den Garten von Brombeeren befreit und immer wieder Fußleisten im Gruppenraum angeklebt, die durch Feuchtigkeit abfielen. Irgendwann haben wir sie einfach festgenagelt“, erinnert sich Ute Tripke. Durch die Unterstützung eines Architekten wurde der ganze Salon kindgerecht gestaltet und auch spezielle Sanitäranlagen eingebaut.