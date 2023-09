3. Meerbuscher Schnellschach-Open Schachsport nach Pandemie im Aufwind

Im kommenden Jahr will der TSV Meerbusch die 4. Schnellschach-Open ausrichten. „Dann wollen wir uns aber enger mit den Vereinen am Linken Niederrhein abstimmen, damit nicht so viele zu gleichzeitig stattfinden Turnieren abwandern“, so Peters. Denn am Wochenende hatten mehrere Turniere in der Umgebung stattgefunden. 2024 wolle man wieder mehr als 32 Teilnehmer erreichen. In den früheren Auflagen waren es fast doppelt so viele, obwohl Schach damals noch weniger populär gewesen sei.