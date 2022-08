Aktion für Senioren in Meerbusch : 25 Jahre Urlaub ohne Koffer

Meerbusch Der Kurzurlaub hat inzwischen ein Vierteljahrhundert Tradition. An vier Tagen im Jahr geht die Evangelische Kirchengemeinde mit 50 Senioren auf Reisen. Der Clou: Das Ziel ist den Teilnehmern vorher nicht bekannt.

Unter diesem Motto bietet die Evangelische Kirchengemeinde Büderich im Sommer eine Seniorenaktion an, die sich seit einem Vierteljahrhundert großer Beliebtheit erfreut. „Viele sind mehrfach dabei, deshalb ist das Programm immer unterschiedlich,“ verrät Pfarrer Wilfried Pahlke, der zum Organisationsteam der Reisen gehört. Der Geistliche hat diese Aktion damals ins Leben gerufen und macht damit seit einem viertel Jahrhundert an vier Tagen während der Sommerwochen jeweils gut 50 Seniorinnen und Senioren glücklich.

Der Urlaubstag beginnt um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück im Gemeindesaal der Christuskirche, in der der Pfarrer anschließend eine Andacht hält, die sich thematisch auf das Ziel des Tages bezieht und die Teilnehmer einstimmen soll: „Das kann ein Ort der Kultur, aber auch die Natur sein,“ so Wilfried Pahlke. In diesem Sommer führte der „Urlaub ohne Koffer“ auf die Spuren der Papierherstellung ins Bergische Land, in den Schlosspark Moyland mit den Kunstwerken in freier Natur, Stadt und Burg Brüggen sowie zum Rolandseck mit einer Schifffahrt zurück bis nach Bonn: „Auf jeden Fall ist ein Mittagessen inklusive.“ Die teilnehmenden Senioren kostet der aufwendig gestaltete Urlaubstag jeweils 30 Euro. Den Rest übernimmt die Gemeinde. Für Pfarrer Wilfried Pahlke steht nach 25 Jahren fest: „Auch 2023 geht es mit dieser beliebten Urlaubsaktion weiter.“ Wohin es für die Meerbuscher Senioren dann geht, verrät er natürlich noch nicht.