Tänzerische Kooperation mit Mataré-Gymnasium: Es tanzt: die virtuelle Welt

200 Tänzerinnen der Günther-Schule entführen mit „tanz@tanz“ in die Social-Media-Welt.

Im Gegenteil – die elegante Dynamik, mit der die jungen Tänzerinnen das Geschehen darstellen, vermittelt spielerisch auch die Problematik, die hinter diesem Thema steckt. Das ist bei den Darstellungen der Handy-Manie, einer Wetter-App, den Emojis, Alexa oder Zalando ähnlich überzeugend. Oder bei „YouTube“. Die Tänzerinnen zwischen 16 und 18 Jahren bewegen sich nach „Straight to Memphis“ - während Joanna mit dem virtuellen Smartphone in der Hand gemäß dem YouTube Kanal unterschiedliche Tanzgruppierungen anklickt.

Mit „tanz@tanz“ präsentieren die Schülerinnen der Günther-Schule in schlichten Kostümen und barfuß ihre Persönlichkeit. „Die Mädels müssen sich gefallen“, findet Lisa Günther und freut sich auf den „Verbeugungstanz“, zu dem sich 200 Tänzerinnen auf der Bühne zeigen werden – zu sehen am Schluss der Darbietungen am 16., 17, 23. und 24. März, jeweils 17 Uhr im Mataré-Gymnasium an der Niederdonker Straße 36 in Büderich. Eintritt zehn, ermäßigt sieben Euro.