Gruppenausstellung in Meerbusch 20 Künstler und das Sehen

Ihre Arbeiten sind sehr unterschiedlich und erfüllen doch alle den Aspekt des „Sehens“. „Ich freue mich sehr, in Meerbusch endlich mal wieder eine große Gruppenausstellung zeigen zu können. Und ich bin begeistert, was die Künstler dazu beitragen“, so von Rundstedt. Dominik Sartor beispielsweise arbeitet mit verschiedenen Materialien auf Papier und zeigt unter anderem die in diesem Jahr entstandene Arbeit „Helle Nächte“. Die mittels Acryl, Inkjet-Druck und Firnis auf Leinwand entstandenen Bilder von Levente Szücs ziehen ebenso die Blicke an, wie Alexander Voigts Arbeiten ohne Titel. Bei der Entstehung der Werke fragen sich die Betrachter, welche Perspektive der Künstler genutzt hat, um das Sehen zu ermöglichen. Isabelle von Rundstedt erklärt: „Jonas Gerhard beispielsweise hat mit Langzeitbelichtung den Lauf der Sonne über ein Jahr lang auf ein Foto gebannt. Es sieht aus wie tausend Sternschnuppe, wie Mondzyklen, wie technische Manipulation.“