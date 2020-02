Folgen des Unwetters in Meerbusch : Einsatzkräfte meistern Sturm „Sabine“

Die Feuerwehr sperrte ein Stück des Laacher Wegs in Büderich, weil das Baugerüst nicht stabil war. Foto: ena

170 Feuerwehrleute standen ab Sonntagabend bereit für mögliche Einsätze. Meerbusch kam glimpflich davon.

Der Verkehr fließt wieder auf dem Laacher Weg in Büderich, die Absperrungen wurden mittlerweile geöffnet. Wegen des Sturmtiefs Sabine blieb die Straße in der Nacht auf Montag teilweise geschlossen. „Da hat es hier ganz schön gerappelt. Wir dachten, das Gerüst gegenüber würde umkippen“, erzählt ein Anwohner am Montag. Für die Feuerwehr war das Gerüst am mehrstöckigen Gebäude eine der größeren Herausforderungen in der Nacht von „Sabine“. 170 Einsatzkräfte standen in Meerbusch bereits ab 17 Uhr am Sonntag bereit, um die möglichen Gefahren des Sturms zu entschärfen. Bis Montagabend gab es für sie 20 Einsätze.

„Es war nicht auszuschließen, dass das Gerüst umfällt“, sagt Frank Mohr, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Das Gerüst am Mehrfamilienhaus habe man auf die Schnelle weder fachmännisch befestigen noch demontieren können. „Wir sind ja keine Gerüstbauer“, sagt Mohr. Deshalb hatten die Einsatzkräfte den Laacher Weg zwischen Karl-Arnold-Straße und Lötterfelder Straße gesperrt.

Info Keine Verletzten im gesamten Rhein-Kreis Bilanz Bei dem Sturmtief „Sabine“ gab es im Rhein-Kreis Neuss Stand Montag weniger Einsätze als zuletzt 2018 bei „Friederike“. Bis Montagmittag waren es im Kreisgebiet 430 Feuerwehr- und 156 Polizeieinsätze. Es gab dabei keine Verletzten. Dank Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihre Arbeit, besonders bei den Ehrenamtlern.

Die Einsätze in Meerbusch verliefen für die Feuerwehr insgesamt entspannter als erwartet. „Die Lage blieb zu jeder Zeit überschaubar und die Stadt von größeren Sturmschäden verschont“, berichteten die Einsatzkräfte am Montagmittag. „Bisher sind uns keine ernsthaften Schäden an Gebäuden in der Stadt gemeldet worden“, sagt auch Stadtsprecher Michael Gorgs. Das liegt einerseits wohl daran, dass Sabine ihre volle Kraft in Meerbusch nicht entfaltete, aber auch an der guten Vorbereitung der örtlichen Feuerwehr.

Neun Einsätze gab es bis Sonntagmitternacht in Osterath, Strümp, Büderich und Nierst, sechs weitere gab es Montagmorgen, vor allem in Osterath. Am Montagnachmittag kam es wegen des starken Winds zu fünf weiteren Einsätzen. Teilweise musste die Feuerwehr aber nicht tätig werden: Bei einem Haus in Strümp etwa war ein Baum in die Stromleitung gefallen, die Bewohner hatten deswegen keinen Strom. „Als die Feuerwehr eingetroffen ist, war aber der Energieversorger schon vor Ort“, berichtet Mohr.

„Wir sind bereit für das Sturmtief Sabine“, teilte der Löschzug Osterath am Sonntagnachmittag mit diesem Foto mit. Foto: LZ Osterath/LZ osterath

Glück im Unglück hatte die Rheinbahn. Am Neuer Weg waren am Montagmorgen mehrere Bäume in die Oberleitung gefallen. Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte das aber nicht. Denn die Strecke war wegen Bauarbeiten ohnehin gesperrt. Die Feuerwehr sicherte den Bereich, der Bautrupp der Rheinbahn beseitigte die Bäume.

Trotz der überschaubaren Lage bei den Einsätzen waren die Folgen des Sturms am Montag in der Stadt nicht zu übersehen. Überall am Straßenrand lagen abgeknickte Zweige und kleinere Äste, einzelne Schilder und Werbe-Aufsteller hatte der Sturm umgeweht, und gegenüber der Baustelle Langster Fährhaus am Fähranleger in Langst-Kierst war ein altersschwacher Baum umgeknickt. Um kurz vor zehn Uhr am Montagmorgen kam dann doch noch ein heftiger Sturm über Lank-Latum auf: Der Himmel wurde innerhalb von Sekunden schwarz, dann stürmte und hagelte es. Teilweise hatten die Hagelkörner die Größe von Haselnüssen. Nach etwa 20 Minuten war der Spuk dann auch schon wieder vorbei und der Himmel riss auf.

Die Stadtverwaltung hatte für Montag wegen des anhaltend starken Windes entschieden, die städtischen Sportanlagen und das Meerbad für den Tag zu schließen. Die Trainingsstunden fielen damit aus. „Das sind reine Vorsichtsmaßnahmen“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs. Auch die fünf Friedhöfe im Stadtgebiet blieben vorsichtshalber geschlossen. Ob die Schließungen am Dienstag anhalten, werde man nach der aktuellen Wetterprognosen entscheiden, sagt Gorgs.

Bereits am Freitag hatten die weiterführenden Schulen entschieden, den Unterricht am Montag auszusetzen. Die Schulleiter hatten sich für einen Studientag mit Hausarbeiten entschieden. In den Grundschulen fiel der Unterricht aus. Um die Betreuung zu sichern, blieben die Grundschulen trotzdem geöffnet. So konnten die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule bringen oder nicht. Diese Regelung galt auch für die Kindergärten.