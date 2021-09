Ausbildung in Meerbusch : Start ins Berufsleben für neue Azubis der Stadtverwaltung

Bovert Am 1. September hat Bürgermeister Christian Bommers 15 neue Auszubildende bei der Stadtverwaltung begrüßt. Neun von ihnen kommen nicht aus Meerbusch.

(RP) „Ich freue mich, Sie im Team der Stadt Meerbusch begrüßen zu dürfen“ – mit diesen Worten hat Bürgermeister Christian Bommers am 1. September 15 neue Auszubildende bei der Stadtverwaltung willkommen geheißen. „Sie haben eine gute Wahl getroffen. Die Stadtverwaltung ist nicht nur der größte Arbeitgeber in Meerbusch, wir sind auch ein attraktiver Arbeitgeber.“

Dabei ist dem Verwaltungschef wichtig, dass sich die neuen Azubis von Beginn an wohl und gut aufgehoben fühlen. Dazu gehöre auch, möglichst vertrauensvolle Kontakte zu Ausbildern, der Personalverwaltung, vor allem aber zu den anderen Auszubildenden zu knüpfen. „Das hilft beim Einleben“, so Bommers, der die Entwicklungschancen bei der Stadtverwaltung als sehr gut betrachtet. „Nach der Ausbildung muss niemand die Sorge haben, in den Seilen zu hängen. Wenn Ehrgeiz, Fleiß und Leistungen stimmen, steht einer Übernahme und einem Arbeitsplatz, der den persönlichen Neigungen entspricht, nichts mehr in Wege. Ganz wichtig dabei: Spaß machen darf die Arbeit auch“, beruhigt der Rathauschef.