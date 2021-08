Kriminalität in Meerbusch : 15-jähriger Meerbuscher mit Drogen erwischt

Kriminalität in Meerbusch

Lank-Latum Bei einer Kontrolle haben Polizisten Sonntagnacht an der Uerdinger Straße einen Teenager aus Meerbusch erwischt, der mehrere Tütchen mit Marihuana dabei hatte. In seinem Kinderzimmer fand ein Rauschgiftspürhund weitere Drogen, eine Waage und Mobiltelefone.

Polizisten der Wache Meerbusch haben Sonntagnacht an der Bushaltestelle „Claudiusstraße" an der Uerdinger Straße in Lank-Latum drei Jugendliche kontrolliert. Beim Anblick des Streifenwagens wurden die Jungs jedoch sichtlich nervös. Einer der Jugendlichen flüchtete zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später von einem Beamten gestellt werden. Bei dem 15-Jährigen fanden die Polizeibeamte mehrere Cliptütchen mit augenscheinlich abgepacktem Marihuana sowie eine Feingrammwaage.