Polizeieinsatz in Meerbusch : Jugendliche laufen durchs Gleisbett

Polizeieinsatz in Meerbusch

Büderich Eine Gruppe von 14 Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren ist am Freitagabend in Büderich über Gleise gelaufen. Der Bahnverkehr musste gestoppt werden.

(RP) Am Freitag gegen 22 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in Büderich gerufen. Der Anrufer informierte über mehrere Jugendliche, die über Gleise liefen. In Höhe der Haltestelle „Hoterheide" kontrollierte die Polizei die Personengruppe von 14 jungen Frauen und Männern, alle im Alter von 15 bis 20 Jahre. Zum Durchsetzen eines Platzverweises wurden die pöbelnden Heranwachsenden zur Wache gebracht und einige der Minderjährigen von den Erziehungsberechtigten vor Ort abgeholt.