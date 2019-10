Nachwuchsfußball : 14-Jährige vom TSV für U15 nominiert

Sandra Walbeck vom TSV Meerbusch gehört zu den größten Fußball-Talenten ihrer Altersklasse. Sie ist für zwei Test-Spiele der U15 berufen worden. . Foto: RP/Christoph Baumeister

Nachwuchsfußballerin Sandra Walbeck vom TSV Meerbusch ist erstmals für die deutsche U15-Nationanalmannschaft nominiert worden. In der kommenden Woche tritt die 14-jährige mit den DFB-Juniorinnen zweimal in der Schweiz an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

„Irgendwann möchte ich gerne in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spielen“, hatte Sandra Walbeck im März im Interview mit unserer Zeitung verraten. Rund ein halbes Jahr später wird dieser Traum nun Wirklichkeit. Die 14-Jährige ist von Nationaltrainerin Bettina Wiegmann als einzige Feldspielerin aus dem Fußballverband Niederrhein für zwei Test-Länderspiele der deutschen U15-Juniorinnen gegen die Schweiz berufen worden. „Als die Einladung per E-Mail kam, habe ich mich riesig gefreut. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht erwartet“, sagt Sandra.

Eigentlich wäre sie in den jetzigen Herbstferien gemeinsam mit ihrer Familie nach Ägypten geflogen. Diese Reise haben ihr Vater und ihr Bruder nun gemeinsam angetreten. „In den Urlaub kann ich noch öfter fliegen, die Länderspiele sind wichtiger“, findet Sandra. Auch ihre Mutter Vanessa ist hier geblieben und wird ihre Tochter mit in die Schweiz begleiten.

Info Der Kader der deutschen U15-Juniorinnen Torhüterinnen Eve Böttcher (FF USV Jena), Anne Moll (TuS Wickrath), Feldspielerinnen Mara Alber (Astoria Walldorf), Paulina Bartz (Niendorfer TSV), Loreen Bender (SG Bruchköbel), Annaleen Böhler (SpVg Eidertal Molfsee), Theresa Brück (JFV Rhein-Hunsrück), Tarah Burmann (VfL Wolfsburg), Laura Gloning (TSG Balingen), Hannah Günther (SpVg Eidertal Molfsee), Mathilde Janzen (Kristianstads DFF), Dafina Redzepi (TSG Hoffenheim), Lily Reimöller (TSG Gießen-Wieseck), Melina Reuter (FF USV Jena), Katharina Rust (1. FFC Frankfurt), Gesine Schick (SV RW Viktoria 08), Marina Scholz (DJK Ingolstadt), Alara Sehitler (SV Weingarten), Marie Steiner (JFC Berlin), Svea Stoldt (TSV Glinde), Jella Veit (Hamburger SV), Sandra Walbeck (TSV Meerbusch)

Sandra wird sich am kommenden Sonntag gemeinsam mit weiteren 21 Spielerinnen des Jahrgangs 2005/2006 in Freiburg treffen, um die Reise in die Alpenrepublik anzutreten. Dort stehen am Mittwoch, 23. Oktober (17 Uhr), und am Freitag, 25. Oktober (11 Uhr), in Büsingen zwei Freundschaftsspiele gegen die U16-Juniorinnen der Eidgenossen auf dem Programm. „Nachdem mein Trainerteam und ich den Jahrgang in einigen Lehrgängen näher kennenlernen durften, freuen wir uns darauf, mit den Spielerinnen die ersten internationalen Begegnungen zu absolvieren“, sagt DFB-Trainerin Wiegmann. „Es wird interessant sein zu sehen, wie viel sie aus den Lehrgängen mitgenommen haben und umsetzen.“

Auch Sandra war bei den Lehrgängen in Kaiserau und Hennef dabei und trat erstmals mit der deutschen Nationalmannschaft in Kontakt. Insbesondere im taktischen Bereich habe sie einiges lernen können, sagt sie. Nun werden neue Erfahrungen und vielleicht der erste Länderspieleinsatz hinzukommen. „Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet und hoffe natürlich sehr, dass ich in wenigstens einer der beiden Partien zum Einsatz kommen werde“, sagt die Linksverteidigerin, die bis dahin noch etwas einüben muss: die deutsche Nationalhymne, die sicherlich vor den Spielen ertönen wird. „Den Text kenne ich noch nicht auswendig“, gibt die in Mönchengladbach lebende Schülerin zu und ergänzt lachend: „Ein bisschen Zeit, ihn zu lernen, habe ich ja noch.“