Kultur in Meerbusch : 100 Jahre Will Brüll und sein Vermächtnis

Die Brüll-Mühle steht am Rand von Osterath. Im Gebäude, im Müllerhaus und im Garten stehen viele Skulpturen des Künstlers. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch 1922 wurde einer der bedeutendsten Meerbuscher Künstler geboren. Sein Nachlass, der von einer Stiftung verwaltet wird, ist noch immer Gegenstand von Diskussionen.

Am morgigen Sonntag, 20. November, wäre Will Brüll 100 Jahre alt geworden. 64 seiner knapp 97 Lebensjahre hat der 2019 verstorbene Künstler in Meerbusch verbracht. In Osterath, in der seit Jahrzehnten eng mit ihm verbundenen Windmühle, hatte er sein Zuhause, sein Atelier, seinen Skulpturenpark.

Der größte Teil seines Lebenswerkes – Reliefs, Raumplastiken, abstrahierte Raumskulpturen aus rostfreiem Stahl und auch seine Zeichnungen, Aquarelle, Skizzen und Entwürfe – sind hier entstanden. Und in dieser Mühle ist der gebürtige Viersener auch verstorben.

Anlässlich des 100. Geburtstags am Sonntag wird vor allem an sein außergewöhnliches Kunstschaffen erinnert. Angelika Mielke-Westerlage, Bürgermeisterin a.D., hatte beste Kontakte zu dem Künstler und auch zu dem Menschen Will Brüll. Zusammenfassend sagt sie: „Kunst war für Will Brüll existenzieller Lebensinhalt. Er empfand große Dankbarkeit, als einer der ersten Studenten der Düsseldorfer Kunstakademie (1945-1950) nach dem Weltkrieg sein eigenes Schaffen der Kunst widmen zu können. Er war derjenige, der mich persönlich im künstlerischen und kulturellen Bereich am meisten inspiriert hat.“

Auch Eri Krippner, Meerbuscher Malerin und Schriftstellerin, kannte Will Brüll gut. Sie führte für literarische Beiträge in Veröffentlichungen wie „Meerbusch, Stadt am Niederrhein“ oder „Meerbusch im Plauderton“ mehrfach mit ihm Gespräche: „Er war ein stattlicher Mann, geistig rege und sehr an Musik interessiert.“ Auch als Krippner gebeten wurde, sein Leben und Schaffen in dem Buch „Ein Leben im Gesamtkunstwerk“ zusammenzufassen, gab es oft Gespräche: „Wie sie verliefen, hing von seiner Stimmung ab, die nicht immer erfreulich war. Oft relativierte er es nachträglich und sagte, ‚das war doch nur Spaß, Kindchen‘.“ Sie erinnert sich, dass der Künstler im Interview gern von seinem Elternhaus, den Geschwistern und dem gemeinsamen Musizieren erzählte.

Trotz dieser Erinnerungen – in dem Mühlen-Komplex in Osterath fühlte er sich mit seiner Frau sehr wohl. In einem Gespräch für einen Beitrag in der RP erzählte er: „Der Kauf der stillgelegten Holländerwindmühle war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Die Mühle ist mein Zuhause, meine Werkstatt, mein Museum und meine Heimat.“ Dort kamen ihm auch Erinnerungen an die „wilden Zeiten mit Jupp Beuys“ und dort schwärmte er oft vom Edelstahl als „meinem Material“, träumte von Beschwingtheit und Schwerelosigkeit, verband das Gefühl mit Rhythmus, Poesie und Musik, aber auch mit Dynamik und Wachstum. Das verleitete ihn zu der Feststellung: „Skulptur ist raumbestimmende Akzentuierung.“

Etliche dieser in seinen über mehr als sechs Jahrzehnte andauernden Schaffensphasen entstandenen Skulpturen sind im öffentlichen Raum in der Bundesrepublik, Frankreich, USA und Kanada zu sehen. Auch in Meerbusch befinden sich Arbeiten – beispielsweise „Kugel im Doppelschwung“ (Lank), „Großer Raumwirbel“ (Kreisverkehr Osterath), „Gittertor“ (Kulturzentrum Mönter), „Trauermal“ (Friedhof Osterath, neuer Teil) sowie „Große Raumschwinde“ (Strümp).