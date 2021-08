Neues Ausstellung in Schwalmtal-Amern : Landschaften und Stillleben mit einem ironischen Zwinkern

Neues Ausstellung in Schwalmtal-Amern

Mannes Kroes zeigt zurzeit im Mühlenturm in Schwalmtal-Amern seine ungewöhnlichen, durchaus auch ironischen Werke. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Der frühere Landvermesser hat als Künstler einen akribischen Blick: Mannes Kroes Bilder sind fotorealistisch, aber auch ironisch. Was die Ausstellung im Amerner Mühlenturm bietet.

Akribisch betrachtete und untersuchte Motive werden von Kroes akribisch und präzise, fast fotorealistisch gemalt. Dies erinnert an barocke Augentäuschung, dem Trompe-l’oeil, an Illusion von Dreidimensional – sie sind ebenso aus der Zeit der zeitgenössischen Kunst gefallen wie die Mehrheit der Motive: Stillleben vor allem sind es, die Kroes (80) faszinieren. Und Landschaften.

Während seiner Berufstätigkeit arbeitete er als Landvermesser und nebenbei als Bildhauer; auch Skulpturen hat er in den Mühlenturm mitgebracht. Nach seiner Pensionierung zogen seine Frau und er nach Venlo und der Künstler Kroes verlegte sich auf die Malerei. „Der Rücken“, erklärte Kroes ebenso knapp wie vielsagend. Er besuchte Kurse bei dem Eindhovener Maler Arnold Verhulst und dem Venloer Künstler Theo Selen. Aus der Zeit gefallen, aber nicht altmodisch: Das ist die Kunst, die Kroes neben der perfekten, viel Zeit und Ausdauer einfordernden Ölmalerei beherrscht.

Seine Stillleben beinhalten ein zeitgenössisches Schmunzeln: Da ist das Stillleben mit den Glühbirnen, von denen eine zerbrochen ist. Kroes legt die Dinge oft auf eine schwarze, glänzende Oberfläche, in der sie sich spiegeln – was er natürlich genauso malt, wie es ihm erscheint. Oder das Stillleben mit den zerdrückten Bavariabierdosen oder ein Stilllebenklassiker: die Pinsel und Spatel. Bei Kroes allerdings stehen sie in Marmeladengläsern bekannter Hersteller. Cézanne hat seine Äpfel gemalt, Kroes malt sie auch, lässt sie aber aus einer transparenten Plastiktüten herausrollen.