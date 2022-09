Zwei Verletzte in der Klinik : Zwölf Kilometer Stau nach Unfall auf der A3 Höhe Köln-Dellbrück

Zwei Verletzte in der Klinik

Schwerer Unfall auf der A 3 in Höhe Köln-Dellbrück. Der Rückstau zog sich über Leverkusen hinaus auf zwölf Kilometer. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leverkusen/Köln Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter im Krankenhaus. Grund für die Kollision, an der drei Autos beteilig waren, steht noch nicht fest.

Schwerer Unfall auf der A 3 Richtung Frankfurt am Mittwoch: Eine 27 Jahre alte Smart-Fahrerin ist laut Polizei ist bei der Kollision am frühen Nachmittag schwer verletzt worden. Sie kam ebenso in eine Klinik wie ein weiterer Beteiligter (35), der leicht verletzt wurde. Ein 58-jähriger Autofahrer blieb unverletzt.