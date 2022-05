Zwischen Leverkusen und Köln leben zwei Wasserbüffel : Bei Fritz und Pudding an der Kiesgrube

Bei Fritz und Pudding an der Kiesgrube

Naturexkursion vor der eigenen Haustür unter anderem mit Förster Karl Zimmermann (2.v.r.) an der Kiesgrube Hornpottweg: Die Stars waren die Wasserbüffel „Fritz“ und Pudding“. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen/Köln Wasserbüffeln bei der Arbeit zusehen, Naturschutz erleben: Das ermöglichte eine besondere Stadtführung an der Kiesgrube Hornpottweg zwischen Schlebusch und Köln-Dünnwald.

Sie heißen Fritz und Pudding und waren die Stars der Tour. Doch die Wasserbüffel ließen sich nicht beirren, sondern grasten in aller Ruhe, während am Samstag rund 30 Besucher mit Stadtführerin Angela Breitrück, Ingrid Mayer von der BUND-Kreisgruppe, und Förster Karl Zimmermann das Naturschutzgebiet rund um die Kiesgrube am Hornpottweg erkundeten. Die 28 Hektar große Grünfläche zwischen Köln-Dünnwald und Schlebusch mit der 18 Hektar großen stillgelegten Kiesgrube gelten als eines der wertvollsten Biotope im Rheinland.