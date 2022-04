Neubeginn in Leverkusen : Zweiter Anlauf für die „Ruhlach-Klause“

Freuen sich auf den Neubeginn: Jens Pohlig und sein Sohn Amon Büche versorgen die Gäste der Kleingarten-Schänke. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gerade erst eröffnet, da kam die Flut. Denn die Gastsätte in der Opladener Kleingartenanlage Ruhlach liegt in Nähe der Wupper. Nun will Betreiber Jens Pohlig aber mit etlichen Ideen voll durchstarten. Unterstützung bekommt der 61-jährige Leichlinger dabei von seinem Sohn.