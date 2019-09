Fair Trade Woche : Die längste Kaffeetafel der Welt

Am Freitag startet die zweite Faire Woche. Schwerpunkt ist die Gleichberechtigung von Frauen.

Im Rathaus gibt es nur noch fair gehandelten Kaffee. Doch das soll erst der Anfang sein, betont Oberbürgermeister Uwe Richrath. Nicht umsonst wurde Leverkusen 2017 erstmals als „Fair Trade Stadt“ zertifiziert. Was damals begonnen wurde, soll jetzt weitergeführt werden. Und deshalb stellte Richrath gemeinsam mit dem Hitdorfer Kabarettisten Wilfried Schmickler, Marlies Singendonk (Steuerungsgruppe Fair Trade Stadt), Claudia Odendahl vom Frauenbüro und Rita Straßer von der Wirtschaftsförderung das Programm der zweiten Fairen Woche vor.

Sie rufen zur Teilnahme an der Aktion „#MachKaffeeFair – Mach mit bei der längsten Kaffeetafel der Welt“ auf. So funktioniert es: Freunde, Kollegen oder Nachbarn können sich zu einer Kaffeetafel mit fair gehandeltem Kaffee verabreden. Diese kann auf der Webseite www.coffee-fairday.de eingetragen werden. Das Ziel: So soll die längste Kaffeetafel der Welt entstehen. Für jeden Teilnehmer wird ein Meter hinzugerechnet.