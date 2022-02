Die Lage in Leverkusen : Zwei weitere Tote durch Corona-Folgen

Die Lage in Leverkusen

Leverkusen Die Seuche grassiert weiter – mit tödlichen Folgen. Zwei Leverkusener, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Inzidenzwert bleibt weiter hoch.

Die Zahl der durch die Folgen der Pandemie verstorbenen Leverkusener erhöht sich weiter. Wie die Stadtverwaltug am Dienstag meldet, ist ein 89-Jähriger bereits am 28. Januar gestorben, ein 94-Jähriger starb am 30. Januar. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 140.