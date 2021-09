Corona: Zweit weitere Todesfälle in Leverkusen : „Die Pandemie der Ungeimpften“

Die erste mobile Impfaktion an Schulen in Leverkusen fand Mitte der Woche am Berufskolleg-Campus Bismarckstraße statt. Rund 200 Schüler ließen sich impfen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Zahl der Todesfälle steigt um zwei auf 106. Stadt setzt beim Impfen auf niederschwellige Angebote vor Ort. Integrationsrat will vor Impfaktion im Haus der Integration Vorbehalte abbauen. Auch Erstklässler sind nach dem Schulstart in Quarantäne.

Das Virus hat zwei weitere Menschenleben gefordert. Laut Stadt ist am 1. September eine 81-jährige Leverkusenerin getorben, einen Tag zuvor ein 77-Jähriger. Beide waren mit dem Coronavirus infiziert und hatten Vorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 106. Kurz zuvor waren zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Vier Todesfälle in einer Woche, das sei tragisch. Leider informiere die Stadt nicht darber, ob diese Menschen geimpft gewesen seien, moniert FDP-Politiker Friedrich Busch. Genau das, sagt Stadtsprecherin Heike Fritsch am Freitag in der Lagekonfernz, dürfe die Stadt nicht. „Es ist in zu starker Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.“

Geimpft oder nicht? Das ist angesichts der Fallzahlen der zentrale Dreh- und Angelpunkt. „Wir erleben derzeit die Pandemie der Ungeimpften“, fasst Amtsarzt Martin Oehler zusammen. Von den Erkrankten der zurückliegenden Woche sei nur ein Prozent geimpft. Utz Krug, Ärtzlicher Direktor des Klinikums, und Elisabeth Michels, stellvertretende kaufmännische Leiterin des Remigius-Krankenhauses, bestätigen: Auf den Intensivstationen liegen derzeit nicht oder nicht vollständig geimpfte Patienten.

Info 760 Leverkusener sind aktuell erkrankt Gesamtinfizierte 9264 (+ 74, Vortag 9190) Genesene 8398 (+20; 8378) Aktuell Erkrankte 760 (+52, 708) Todesfälle 106 (+2, 104) Quarantäne 1135 (600 Schüler und 130 Kita-Kinder) Inzidenz 228,8 (236,1) Kliniken Klinikum: sieben, drei intensiv; Remigius; vier, einer intensiv: Josef: ein Patient. Impfquote 63,7 (Zweitimpfungen)

Impfkampagne Niederschwellige Angebote sollen den Weg zum Piks für die Leverkusener so einfach wie möglich machen, betont Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach. Die Impfaktion an den Berufskollegs ist gelaufen. In den nächsten Wochen folgt mobiles Impfen an Käthe-Kollwitz-Schule (8.), Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (13.), Lise-Meitner-Schule (15.), Werner-Heisenberg-Gymnasiums (17. September). „Das sind die schon festen Termine, andere Schulen kommen hinzu“, sagt Lünenbach. „Es sind Impfangebote, zu denen auch Eltern und Geschwister kommen können.“ Stichwort: Impflücke schließen.

Offen für alle, vor allem aber für Menschen mit Migrationshintergrund ist die Impfaktion im „Haus der Integration“ in Manfort am 11. September. „Um mehr Zeit für Aufklärung und Motivation zu haben, ist der Termin um eine Woche verschoben worden,“ erläutert Lünenbach. Sam Kofi Nyantakyi und seine Kollegen vom Integrationsrat nutzen diese Zeit. „Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betont er. „Wir wollen zur Steigerung der Impfquote beitragen.“ Deswegen versuche der Integrationsrat, Vorbehalte durch Sensibilisierung auszuräumen, erstellte dazu auch einen digitale Flyer. „Wir müssen die Kontakte nutzen, dort, wo die Leute unterwegs sind.“ Die Aufklärung auch am kommenden Samstag laufe mehrsprachig. „Natürlich können die Leute Deutsch, aber das Ganze kommt besser in der Muttersprache an.“ Und: der Integrationsrat will einflussreiche Leute in den Vereinen ansprechen, die von anderen gehört werden und so etwas bewirken können.

Infektion Der Nachschub an Infektionen, die Reisende aus Urlaubsländern mitbringen, ist laut Martin Oehler mittlerweile gesunken. Nun werde das Virus in den Familien weitergegeben. „Wir konnten nicht alle Infektionsketten, zum Beispiel in den Schulen, abfangen.“ Ziel sei es weiterhin, möglichst nicht eine ganze Klasse in Quarantäne zu schicken. Größere Cluster an Schulen gebe es nicht, nur einzelne Klassen seien von Fällen betroffen, darunter auch zwei erste Klassen in Schlebusch und Küppersteg, in denen teilweise Schüler „quasi nach der Einschulung direkt in Quarantäne mussten“, ergänzt Lünenbach. Kommende Woche soll es vom Land neue Quarantäne-Regelungen für Schulen geben.

Busse Dass sich Kinder in Schulbussen ansteckten, sieht Oehler nicht, „vorausgesetzt, die Maske wird richtig getragen“. Stadt und Wupsi haben ab Mitte nächster Woche neben den 22 bereits fahrenden Bussen für den Schülertransport fünf weitere Busse organisiert, kurz drauf fährt auch ein Doppeldeckerbus. „Wir haben alles abgegriffen, was möglich ist“, betont Krisenzentrumsleiter Marc Adomat und empfiehlt, dass Kinder auch mal einen Bus früher nehmen, um die Situation zu entspannen. An Eltern würden die Fahrpläne der Wupsi verteilt.