Einsätze der Feuerwehr : Zwei schwere Unfälle auf Autobahnen bei Leverkusen

Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Nacht zum Samstag im Dauereinsatz. Foto: dpa/Marcel Kusch

Leverkusen Zu gleich zwei größeren Verkehrsunfällen auf Autobahnen musste die Feuerwehr Leverkusen in der Nacht zum Samstag ausrücken. Eingeklemmte Personen aus Autowracks befreit.

Gegen 0.50 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Autobahn A1 Fahrtrichtung Dortmund in Höhe Köttersbach. Dort war es zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw und zwei Pkw gekommen. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzstelle wurde zunächst abgesichert, alle Verletzten erstversorgt, sowie auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Der Rettungsdienst brachte drei Personen in umliegende Krankenhäuser, drei weitere Beteiligte wurden am Unfallort ambulant behandelt.