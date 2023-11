Programmkino in Opladen Zwei Preise für hervorragendes Programm im Scala-Kino

Kleines Kino ganz groß: Das Scala-Kino wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Jetzt erhielt das Opladener Lichtspieltheater in der Uhlandstraße den 33. Kinoprogrammpreis NRW von der Film- und Medienstiftung. Die Jury honorierte speziell die „herausragende Auswahl an deutschen und europäischen Filmen sowie an Kinder- und Jugendfilmen“ des Jahres 2022. Als Anerkennung vergab die Stiftung eine Gesamtprämie in Höhe von 13.000 Euro. Damit noch nicht genug, erhielt das Kino bereits im August eine weitere Auszeichnung auf Bundesebene. „Für das besonders gute Jahresprogramm 2022“ gab es zur Belohnung von Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, weitere 7500 Euro.