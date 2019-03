Zwei Opladener Vereine: Galerie zeigt Geschichte der Stadt

Opladen Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Opladen organisiert gemeinsam mit dem Geschichtsverein Opladen eine besondere Ausstellung.

Dank einer gefundenen Flasche, in der Münzen und Zeitungen aufbewahrt waren, kennt der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Opladen seit fünf Jahrzehnten sein wahres Gründungsdatum. „Die VVV-Geschichte begann nicht erst 1902, wie ursprünglich angenommen, sondern schon 1874“, erläuterte Vereinsvorsitzender Toni Blankerts. Als Beweis dient ein Zeitungsausschnitt, der gefunden wurde, als eine Brücke zwischen Wiebertshof und Hirzenberger Mühle in Lützenkirchen im Jahr 1970 erneuert werden musste.

Mit gerade einmal 40 Jahren ist der Opladener Geschichtsverein (OGV) von 1979 nicht annähernd so alt. Gleichwohl nehmen die Vorsitzenden Toni Blankerts (VVV) und Michael Gutbier (OGV) diese ungewöhnlichen Jahrestage beider Vereine jetzt zum Anlass für eine besondere Ausstellung. „Wir setzen uns gemeinsam für die Stadtgeschichte der ehemaligen Kreisstadt ein“, betonte Gutbier bei einer Pressekonferenz in der „Villa Römer“. Seit Jahren verbinde sie vor allem ein Ziel: „Für die Geschichte unserer Stadt“.

Wettbewerb Beide Preise werden am 7. September jeweils an einen Preisträger übergeben, der sich besondere Verdienste um die lokal- und regionalgeschichtliche Arbeit erworben hat. Vorschläge können mit entsprechender Begründung bis 15. Mai beim OGV eingereicht werden. Infos: www.ogv-leverkusen.de

Wie, mit welchen Mitteln und mit welcher Nachhaltigkeit dieses Ziel verfolgt wird, davon soll die Galerie berichten, die vom 7. September bis 24. November in der Villa Römer an der Haus-Vorster-Straße und anschließend an verschiedenen Orten im Opladener Stadtgebiet zu sehen sein wird. Sie erzählt von Personen und Aktivitäten, verfolgt bei historischen Stadtrundgängen außerdem die Spuren der Stadtgeschichte und das Wirken beider Vereine im Stadtgebiet. Überdies werden in der Schau bislang noch nicht veröffentlichte Exponate gezeigt.