Zwei Streiktage in Leverkusen Zwei Drittel der Wupsi-Busse fahren

Für den kommenden Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, hat die Gewerkschaft Verdi zu ganztägigen Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen. Die Leverkusener Wupsi wird ebenfalls bestreikt, doch sollen etwa zwei Drittel der Fahrten stattfinden. Darauf weist die Wupsi hin. „Diese Fahrten sind auf alle Linien verteilt, lediglich die Linie 222 wird nicht befahren.“ Bei den trotz Streiks angebotenen Fahrten werden, soweit möglich, die Kapazitäten erhöht und Gelenkbusse eingesetzt, kündigt das städtische Verkehrsunternehmen an. Ab Dienstag, 27. Februar, können sich Fahrgäste über die Fahrplanauskunft auf der Homepage wupsi.de und in der wupsiApp oder über die Informationssysteme des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg informieren, ob ihre Fahrten tatsächlich erfolgen oder nicht. „In anderen Informationssystemen von Drittanbietern kann es zu fehlerhaften Angaben kommen“, heißt es in der Pressemitteilung der Wupsi weiter. Die Schulen werden direkt informiert, welche E-Linien an den genannten Tagen nicht fahren. Nicht vom Streik betroffen sind die Kunden-Center der Wupsi. Diese werden zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar sein, für telefonische Anfragen steht die Telefonzentrale bis 17 Uhr zur Verfügung, heißt es weiter. Der On-Demand-Verkehr „efi“ sei ebenfalls „ganz normal in den efi-Bediengebieten unterwegs“.