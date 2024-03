Warnstreik in Leverkusen Zwei Drittel der Wupsi-Busse fahren dennoch

An den beiden kommenden Streiktagen, Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. März werden etwa zwei Drittel aller Wupsi-Bussen auf den entsprechenden Strecken in Leverkusen im Einsatz sein. Drauf weist der städtiche Verkehrsdienstleister Wupsi die Fahrgäste hin. Die Gewerkschaft Verdi hat an beiden Tagen zu ganztägigen Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen. Die Wupsi wird ebenfalls bestreikt. Lediglich die Linie 222 wird nicht befahren. Um die Folgen des Streiks zu mildern, erhöht die Wupsi zudem die Kapazitäten auf den Buslinien und setzt Gelenkbusse ein. Die Fahrgäste können sich über die Fahrplanauskunft auf der Homepage wupsi.de und in der wupsiApp oder über die Informationssysteme des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg darüber informieren, ob ihre Fahrten stattfinden oder nicht. „In anderen Informationssystemen von Drittanbietern kann es zu fehlerhaften Angaben kommen“, schreibt die Wupsi in einer Pressemitteilung weiter. „Die Schulen werden direkt darüber informiert, welche E-Linien an den genannten Tagen nicht gefahren werden können.“