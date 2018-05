Leverkusener Polizei sucht Hinweise : Zwei brutale Raubüberfälle in einer Nacht

Leverkusen In der Nacht zu Dienstag sind in Opladen und Küppersteg bei aufeinanderfolgenden Raubüberfällen zwei Männer (33, 53) erheblich verletzt worden. In beiden Fällen flüchteten die Täter mit ihrer Beute unerkannt, teilt die Polizei mit.

Gegen 1.30 Uhr war der 53-Jährige nach einem Kneipenbesuch in Opladen auf dem Heimweg. In der Gaststätte hatte er an einem Spielautomaten Geld gewonnen. "In der Birkenbergstraße tauchten plötzlich zwei Männer auf, die mich angriffen", gab der Leverkusener später zu Protokoll.

Nach Sachstand schlug ein Täter vermutlich mit einer Metallstange auf den Mann ein. Ein Angreifer zog ihm die Geldbörse aus der Tasche. Der 53-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Täter ist laut Beschreibung des Opfers etwa 27 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat kurze blonde Haare.

Gegen 6 Uhr der zweite Überfall, diesmal in Küppersteg. Auch in diesem Fall hatte das Opfer (33) zuvor in einer Gaststätte an einem Automaten gewonnen, ging dann entlang der Bismarckstraße heim. Mehrere Männer griffen den 33-Jährigen in Höhe Stadion an und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. "Durch die Schläge bin ich ohnmächtig geworden und erst aufgewacht, als ich von einer Passantin angesprochen wurde", zitiert die Polizei den Mann.

Sie prüft, ob es zwischen den Taten Zusammenhänge gibt, und sucht Zeugen. Hinweise an an das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0221 2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

(RP)