Mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus : Zwei betrunkene Leverkusener (E-Scooter, VW Golf) stoßen zusammen

Leverkusen Beide Fahrer (59 und 39) hatten laut Polizei mehr als ein Promille intus.

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat sich in Wiesdorf bei einem Zusammenstoß mit einem VW Golf am Kopf verletzt. Zeugenaussagen zufolge war der 59-Jährige am Freitag gegen 18.50 Uhr von der Straße Im Burgfeld nach links auf die Rathenaustraße abgebogen. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten VW Golf zusammen, der in Richtung Schlebusch unterwegs war. Dessen Fahrer (39) hatte laut Polizei ebenfalls mehr als ein Promille intus. Der E-Scooter-Fahrer – wie der andere aus Leverkusen – musste ins Krankenhaus.