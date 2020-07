SEK-Einsatz in Leverkusen-Opladen : Zwangsräumung: Mann droht Gerichtsvollzieherin und Polizei

Polizeikräfte mit schwerem Gerät rückten an der Adalbertstraße an. Foto: Uwe Miserius

Opladen Bedrohungslage in der Opladener Neustadt. Der Bewohner einer Wohnung an der Adalbertstraße will am Dienstagnachmittag eine Gerichtsvollzieherin und zwei Streifenpolizeiteams nicht in die Wohnung lassen.

Die Räume sollen zwangsgeräumt werden.

Laut ersten Informationen der Polizei droht der Mann damit, dass etwas „ganz Schlimmes“ passiere, wenn jemand die Wohnung betrete. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sind im Moment vor Ort, ebenso ein Verhandlungsteam der Polizei. Der Einsatz läuft bereits seit geraumer Zeit.

Die Adalbertstraße ist zwischen Robert-Koch- und Friedrich-List-Straße abgesperrt.

