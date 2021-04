Bluttat in Leverkusen : Zustand des Opfers nach Messerattacke stabil

Leverkusen 57-jährige Frau aus der Waldsiedlung befindet sich weiter in einer Klinik. Der Verdächtige kennt ihre Tochter. Ermittler erkennen Mordmerkmal der Heimtücke.

Der 57-Jährigen Frau, die am Dienstagabend vor ihrer Haustür in der Waldsiedlung von einem 18-Jährigen mit einem Messer niedergestochen wurde, geht es den Umständen entsprechend gut. Sie befinde sich weiter in einer Klinik, berichtet Polizeisprecher Christoph Schulte. Ihr Zustand sei stabil.

Die Messerattacke in der sonst so ruhigen Waldsiedlung hatte für großes Aufsehen und einen Einsatz der Polizei gesorgt. Sie ereignete sich gegen 23 Uhr an der Haustür des videoüberwachten Einfamilienhauses in der Schlebuscher Wohnsiedlung, in dem die 57-Jährige lebt. Mehrere Nachbarn bekamen die Auseinandersetzung mit. Sie wurden durch lautes Schreien aufgeschreckt und alarmierten die Polizei. Die eilte zum Tatort. Eine umgehend eingeleitete Fahndung war schnell erfolgreich. Noch vor Mitternacht gelang es Polizisten, den mutmaßlichen Täter unweit vom Tatort festzunehmen.