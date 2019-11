Weihnachtsmarkteröffnung in Opladen : Im Bergischen Dorf regnete es 1000 weiße Luftballons

Wie Schneeflocken schwebten die weißen Luftballons zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Opladen hernieder. Foto: Uwe Miserius

Opladen Ein bisschen Wehmut verspürte er doch. Traditionell eröffnete Bezirksvorsteher Rainer Schiefer am Montag das mittlerweile 42. Bergische Dorf in der Fußgängerzone Opladen – und kündigte an: „Das ist das letzte Mal.“ Im kommenden Jahr wird ein anderer die Aufgabe übernehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schiefer wird als Bezirksvorsteher aufhören. Die Kinder, unter den Besuchern, dürften seinen Worten weniger gut gelauscht haben, sie schauten gebannt auf die 1000 weißen Luftballons, die ebenso traditionell zur Eröffnung wie Schneeflocken aufs Publikum niederschwebten. Das Besondere: Sie waren mit Gutscheinen für kleine Überraschungen an den Buden gefüllt. Am Rande der Eröffnung florierten Tauschhandel und Verschenkaktion: Eine Dame etwa reichte einer Familie Gutscheine fürs Kinderkarrussel rüber. Und für Schleckermäulchen gab es an der Bühne süße Lebkuchen-Elch-Gesichter.

(LH)