Stelen-Einweihung in Rheindorf : Erinnerung an historische Kleinbahn

Rüdiger Scholz und Günter Schmitz (r.) enthüllten die neue Stele, die ein Stück Geschichte in Rheindorf aufleben lässt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rheindorf Eine Stele in Rheindorf ist nun offiziell eingeweiht, eine zweite folgt in Hitdorf.

Da wurden Erinnerungen an längst vergangene Tage wach: Am Montagmittag enthüllten Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz (CDU) und der stellvertretende Bezirksvorsteher Günter Schmitz (Bürgerliste) eine vom zwei Stelen, die an die elektrische Kleinbahn zwischen Rheindorf und Hitdorf erinnern sollen.

Ab 1912 führte die Kleinbahnlinie von Langenfeld über Monheim nach Hitdorf und Rheindorf. Die Verbindung zwischen Rheindorf und Hitdorf war das letzte Teilstück der Bahn. Zu Spitzenzeiten Anfang der 1960er Jahren wurden 150.000 Menschen und 251.000 Tonnen Güter auf der kurzen Strecke befördert. Nach dem aber immer mehr und mehr auf Busse umgestellt wurde, wurde auch der Personenverkehr 1963 auf der berühmten Linie 6 zwischen Rheindorf und Langenfeld eingestellt. Der Güterverkehr blieb bis 1986 erhalten. Um nicht alle Lokomotiven und Triebwagen, mit der Spurweite 1435 mm zu verschrotten wurden sie einzeln an andere Städte verkauft.

Darunter der Personenwagen der Linie 6 – der fuhr noch mehrere Jahre in Bremerhaven, wurde aber auch dort ausrangiert und steht heute in einem restaurationsbedürftigen Zustand in einer Sammlung in der Nähe von Hannover. „Wir überlegen ob wir die Lokomotive nicht wieder nach Leverkusen holen, und ins das Konzept der Hafen-Umgestaltung in Hitdorf einarbeiten“, merkte Scholz an. Eine konkrete Planung gebe es noch nicht.

Die neue Stele erinnert mit Fotos und Infotexten am Burgweg in Rheindorf, der ehemaligen Endstation der Kleinbahn, an die wichtige Verbindung für die beiden Leverkusener Rheinorte. Eine zweite Stele wird im Hafen von Hitdorf errichtet werden und dort auf die Kleinbahn aufmerksam machen.