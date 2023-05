Offene Gesundheitsberatung Bluthochdruck: Experten beraten am Telefon

Bluthochdruck ist die häufigste Erkrankung in Deutschland, berichtet das Klinikum Leverkusen weiter. Jeder Dritte ist betroffen, in der Altersgruppe über 60 sogar jeder Zweite. Hinzu kommt: Bluthochdruck ist auch eine sehr gefährliche Krankheit, die mit hohen Risiken für das für das Herz-Kreislauf- und Gefäßsystem einhergeht und unbehandelt fatale Folgen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenversagen und Demenz nach sich ziehen kann. Zu oft wird das von den Betroffenen unterschätzt und die hohen Blutdruckwerte nicht ausreichend ernst genommen. Dabei ist Bluthochdruck in den allermeisten Fällen gut zu behandeln – mit der rechtzeitigen und konsequenten Therapie lassen sich die gefährlichen Folgekrankheiten effektiv entgegenwirken. Doch leider ist es für die meisten von uns schwierig, Dinge konsequent umzusetzen und über Jahre und Jahrzehnte am Ball zu bleiben. Für Menschen mit Bluthochdruck heißt das: Konsequent aufs Gewicht achten, auf Salz zu verzichten, in Bewegung bleiben, Blutdruck messen und, natürlich, wie verschrieben die blutdrucksenkenden Medikamente einzunehmen. Was in den ersten Tagen nach der Diagnose machbar erscheint und oft enthusiastisch umgesetzt wird, schleift sich mit der Zeit ab und gerät – ähnlich wie „gute Vorsätze“ zum Jahresanfang – nach kurzer Zeit in Vergessenheit. Doch „Dranbleiben“ lohnt sich in Sachen Bluthochdruck-Management allemal, denn nur so können Betroffene sicherstellen, langfristig bei guter Gesundheit zu bleiben.