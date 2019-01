Wolfgang Orth ist tot: Abschied vom  Leverkusener „Mister Jazz“

Charmant-verschmitzes Lächeln: So wie auf diesem Foto aus den 90er Jahren kannten viele den Wiesdorfer Wolfgang Orth. Foto: Schuetz/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Wolfgang Orth ist tot. Der Szenekenner, Kultkneipen-Chef und sympathischer Tausendsassa im künstlerischen Bereich wurde 73 Jahre alt.

Wenn in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des Leverkusener Jazz-Lokals Topos gefeiert wird, dann fehlt die wichtigste Person überhaupt: Der Topos-Besitzer und Vorsitzende des Vereins Jazz Lev Wolfgang Orth. Am Dienstagabend ist er nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben. Orth hinterlässt einen erwachsenen Sohn und Ehefrau Ingrid.

Der Wiesdorfer Orth führte nach eigenen Worten „ein abwechslungsreiches und aufregendes Leben“. Zunächst mit Bruder und Schwester in gut bürgerlichem Milieu aufgewachsen, zog es ihn bald nach seiner Ausbildung als Goldschmied hinaus in die Welt. Mit einem Freund tourte er eine Weile in Frankreich und Spanien und verdiente seinen Lebensunterhalt als Zauberkünstler oder Straßenmaler. Denn im Grunde seines Herzens war Orth ein bildender Künstler durch und durch. „Ich muss immer was tun“, sagte er noch im Vorjahr bei einem Interview. „Je mehr ich schaffe, desto besser geht es mir, und ich fühle mich in mir selber.“ Künstlerisch beeinflusst wurde er unter anderem durch seinen Onkel, den sakralen Bildhauer Hanns Rheindorf. Zeitweise agierte Orth bei einem Kölner Kunstbetrieb und lernte diverse Arbeitstechniken kennen.