Info-Veranstaltung am ersten Oktoberwochenende : Zum Hospiz- und Palliativtag kommt ein Fußballstar

Leverkusen Mit einem Aktionstag unter dem Motto „Jeder Moment ist Leben“ am Samstag, 2. Oktober, wollen verschiedene Akteure auf sich und ihre Arbeit aufmerksam machen. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm, an dem neben einem Profi der Werkself auch TV-Moderator Guido Cantz teilnimmt.

Mit einem Aktionstag am Samstag, 2. Oktober, von 11 bis 17 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Wiesdorf wollen verschiedene Akteure auf sich und ihre so wichtige Arbeit aufmerksam machen: Das Palliativzentrum Leverkusen (APZ), die Vereine Hospiz Leverkusen und Förderung der Palliativmedizin am Klinikum Leverkusen, das Hospiz PalliLev und Förderverein PalliLev, außerdem das Klinikum Leverkusen als Träger der Kinder- und Erwachsenen Palliativstation. Als „Puzzleteil“ im gesamten Leverkusener Netzwerk der Hospiz- und Palliativeinrichtungen fungiert der Herzenswunsch-Krankenwagen des Malteser Hilfsdienstes. „Noch einmal den Japanischen Garten sehen. Das hatte sich eine Leverkusenerin am Ende ihres Lebens gewünscht“, nannte Bezirksgeschäftsführer Tim Feister als Beispiel.