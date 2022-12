Nahverkehr in Leverkusen Zum 8. Januar ändert sich der Fahrplan der Wupsi

Eine Verbesserung gibt es auf der Linie 250. Sie wird künftig als Schnellbus SB 25 betrieben und in der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags alle 30 Minuten nach Köln fahren, berichtet das Leverkusener Verkehrsunternehmen. Auf der Linie 206 wird der Takt am Wochenende erweitert, sodass die Linie künftig samstags im 20-Minuten-Takt und sonntags im 30-Minuten-Takt fährt. Dadurch werden insbesondere bessere Anschlüsse an die S-Bahn in Langenfeld geschaffen. Bei der Linie SB24 werden einzelne Taktlücken in den Randzeiten geschlossen. Durch die Betriebsaufgabe der Firma Hüttebräucker zum Jahresende werden die Fahrten der bisherigen Linie 254 zwischen Leichlingen und Langenfeld zum 1. Januar in die Wupsi-Linie 257 integriert. Aufgrund der weiterhin angespannten Personalsituation werden die Linien SB 27, SB 28 und SB 29 eingestellt und durch die neuen Linien 217 und 218 ersetzt, die einen Teil der bisherigen Fahrten und Haltestellen übernehmen. Die Linie 217 verkehrt zwischen Rheindorf, Bürrig und dem Chempark. Die Linie 218 verbindet Mathildenhof, Steinbüchel und Schlebusch mit dem Chempark.