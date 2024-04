Fassadenkunst von Thomas Baumgärtel für Kultur- und Kunstort in Leverkusen Sprühbanane ziert Meisterbetrieb

Von Monika Klein

Fritz Lang legte 1964 im Jugendstil-Haus an der Lichstraße 14 den Grundstein für einen Familienbetrieb, der auf handwerkliche Perfektion rund um das Thema Buch und Bild setzt. Am Samstag wurde der 60. Firmengeburtstag mit einer ganz besonderen Aktion gefeiert. Thomas Baumgärtel, besser bekannt als der „Bananensprayer“, kam nicht nur zur Eröffnung der Ausstellung seiner Arbeiten im Ladenlokal, sondern hinterließ auch sein unverkennbares Zeichen an der Fassade des gut erhaltenen Gebäudes von 1906.