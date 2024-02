Zukunftsprojekte für Leverkusen Jugendliche verfügen über 40.000 Euro

Jugendliche sollen selbst mitentscheiden, wie sie in Zukunft in ihrer Stadt leben wollen. Nach Einrichtung eines Jugendstadtrats geht der Stadtrat nun weitere Schritte auch um Nachwuchs für die Stadtpolitik zu begeistern. 40.000 Euro Budget hat der Rat in seiner Sitzung am 19. Februar dem „Zukunftsausschuss“, der politischen Kinder- und Jugendbeteiligung Leverkusenes, bewilligt. Damit können selbstverantwortete Projekte für Kinder und Jugendliche finanziert werden.