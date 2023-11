Was wird aus Leverkusener Warenhaus? Modekette Aachener meldet Insolvenz an

Der seit Anfang der Woche amtierende Geschäftsführer von Aachener, Oliver Nobel, informierte laut Handelsblatt die mehr als 360 Mitarbeiten des Unternehmens am Donnerstag nach dem Insolvenzantrag zur Lage des Unternehmens. „Nach aktuellem Stand der Dinge ist nicht mehr sichergestellt, dass wir fällige Verbindlichkeiten noch termingerecht und vollständig begleichen können“, heißt es in dem Schreiben an die Mitarbeiter, das dem Handelsblatt vorliegt. Nobel müsse nun gemeinsam mit dem zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellten Christoph Schulte-Kaubrügger die Lage der „TEH Textilhandel GmbH“ managen, heißt es weiter. Firmengründer Friedrich-Wilhelm Göbel ist seit Monatsanfang auf der Flucht vor den Behörden.