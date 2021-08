Anglerverein sucht Helfer für Tierrettung : Zu wenig Sauerstoff im Bergsee tötet Fische

Leverkusen-Fixheide Die Analyse der Wasserproben läuft beim Landesumweltamt. Anglerverein will weiteres Tiersterben verhindern und sucht Helfer. Zwei Schubkarren voll Fische sind vollendet.

Sonntag war noch alles in Ordnung. Mitglieder der „Angelfreunde Fixheide Leverkusen“ trafen sich am Bergsee zum Plausch. Mittlerweile treffen sie sich dort zum Anpacken. Das Ziel: Die Fische im See zu retten. Dienstagmorgen haben Spaziergänger an der Oberfläche tote Fische treiben sehen, wandten sich an den Verein. „Wir haben umgehend die Behörden informiert“, berichtet Alfred Stiefelhagen, erster Kassierer des Vereins. Wasserproben seien gezogen worden. „Aber bisher haben wir noch kein konkretes Ergebnis.“ Klar ist schon: Es fehlt Sauerstoff im See. „Wir haben uns Geräte geliehen, geben jetzt Sauerstoff ins Wasser und hoffen, dass das den Fischen hilft“, ergänzt Stiefelhagen.