Baustelle in Leverkusen-Opladen liegt wegen Witterung still Zu kalt zum Bauen: Kreisel Rennbaumstraße bleibt offen

Weil der letzte Bauabschnitt nicht wie geplant noch vor Weihnachten hatte fertiggestellt werden können, sollte die Einmündung Stauffenbergstraße in den Kreisel nach der der Weihnachtspause am 4. Januar wieder gesperrt werden, um die noch fehlende Deckschicht aufzutragen. Seitdem ist zwar die Winterpause der beauftragten Baufirma beendet, der Winter aber derzeit mit relativ frostigen Temperaturen zurück. Folge: Die behelfsweise Öffnung der Ein- und Ausfahrt Stauffenberg-/Pommernstraße ist weiterhin geöffnet. Mindestens noch in dieser Woche.