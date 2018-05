Leverkusen: Zu Fuß und alleine in die Schule

"Die Unfallzahlen auf dem Schulweg gehen in den letzten Jahrzehnten stetig zurück", erklärt Burkhard Nipper, Geschäftsführender Direktor der Landesverkehrswacht NRW.

Damit das auch so bleibt, hat die Verkehrswacht Leverkusen gemeinsam mit Sparkasse, Bürgerstiftung, der Stadtspitze und der Unfallkasse NRW eine Broschüre erstellt. Sie wird in allen städtischen Kindergärten verteilt. Kinder der Kindertagesstätte an der Masurenstraße in Rheindorf nahmen kürzlich erste Exemplare bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Bernd Marewski entgegen.