Autobahn-Steuerung : Zu Besuch in der Leverkusener Verkehrszentrale

Zu Besuch in der Leverkusener Verkehrszentrale

Die rundum erneuerte Verkehrszentrale in Opladen an der Bonner Straße ist erst unlängst eröffnet worden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Handwerkskammer Köln informiert sich über die Steuerung auf den Autobahnen. Leiterin Anja Estel stellte unter anderem die Aufgaben der Verkehrszentrale vor und skizzierte die strategische Ausrichtung des Verkehrsmanagements.

Mobilität betrifft alle. Und deswegen leidet auch das Handwerk seit Jahren unter dem Durchfahrtverbot auf der A1-Rheinbrücke für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Darauf hat die Handwerkskammer Köln in den vergangenen Jahren immer wieder aufmerksam gemacht. Wie Verkehre gesteuert werden, darüber informierte sich jetzt eine Delegation der Handwerkskammer zu Köln in der Verkehrszentrale Leverkusen. Neben Ulrich Fesser, Hauptabteilungsleiter für Kommunal- und Standortpolitik, und seinem Team nahmen auch Jörg Hamel, Geschäftsführer des Handelsverbands Aachen-Düren-Köln, und Lutz Rittershaus von der Bundesanstalt für Straßenwesen an dem gut zweistündigen Austausch teil, meldet die Autobahn GmbH. Vor Ort stellte ihnen Leiterin Anja Estel unter anderem die Aufgaben der Verkehrszentrale vor und skizzierte mit Thomas Wietholt, Abteilungsleiter Verkehrssteuerung und Betrieb, die strategische Ausrichtung des Verkehrsmanagements. Fesser konnte im Gegenzug melden, dass die Beschwerden von Handwerksbetrieben merklich zurückgegangen seien, seit die Verkehrszentrale und weitere Akteure aus der Region zentrale Stellen für die Baustellenkoordination eingerichtet hätten.