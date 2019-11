Zonta-Club : Oranger Bus als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Marc Kretkowski, Uwe Richrath und Yvonne Hageleit-Schreckenberg (vorne, v.l.) und Anke Feller und Maren Gottschalk (hintere Bustür) bestaunten das knallige Orange am Bus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zonta-Club und Wupsi stellen orangefarbenen Bus vor, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Zwölf Meter lang, 19 Tonnen schwer und knallorange. „Diesen Bus kann man einfach nicht übersehen“, sagte Yvonne Hageleit-Schreckenberg, Präsidentin des Zonta-Clubs Leverkusen. Anlässlich des „Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen“ hat der Service-Club diesen Bus in Zusammenarbeit mit der Wupsi und durch eine Spende von Ursula Wedewer in Orange folieren lassen. Am Donnertag stellten Hageleit-Schreckenberg, Oberbürgermeister Uwe Richrath und Wupsi-Chef Marc Kretkowski das auffällige Gefährt vor.

Als Zeichen für Frauen und gegen Gewalt erstrahlen zum Termin etliche Bauwerke in Leverkusen in Orange. So werden am Montag, 25. November, die BayArena, der Wasserturm und die „Leverkugel“ ab 17 Uhr leuchten. Leverkusen ist dabei ein Mosaiksteinchen von vielen. Denn Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt werden bei der Aktion“ Orange the City“ am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen illuminiert, um auf das Thema aufmerksam zu machen und ein deutlich sichtbares Zeichen zu setzen.

Info

Doch der orangefarbene Bus ist auf jeden Fall für NRW etwas Einzigartiges, betonte Yvonne Hageleit-Schreckenberg. Stadtchef Uwe Richrath zeigte sich von der Bus-Aktion begeistert: „Es ist wichtig ein Zeichen zu setzen, und ich finde es toll, dass das Zeichen in Leverkusen so groß und unübersehbar ist wie dieser Bus“, merkte er an. Der Bus wird für das nächste halbe Jahr auf allen Linien im Stadtgebiet verkehren und so überall zu sehen sein. Der Zonta-Club hofft mit dem Bus und der Teilnahme an der Aktion „Orange the City“ Aufmerksamkeit zu schaffen und zu zeigen das Gewalt an Frauen immer noch ein Thema ist und jeder dagegen etwas tun muss.