"Zitronen, Zitronen, Zitronen" im Jungen Theater Leverkusen : Von der Macht der Sprache in der Zweisamkeit

Leverkusen Das Ensemble des Jungen Theaters Leverkusen meldet sich mit mit dem Zwei-Personen-Stück „Zitronen, Zitronen, Zitronen“ aus der Corona-Pause zurück.

Vielleicht rührt das Sujet des Stückes auch deswegen unmittelbar an. Zwar durften die (in der Zahl limitierten und getesteten) Besucher im KAW an diesem Wochenende die Masken am numerierten Platz abnehmen (das kann bei weiter steigender Inzidenz schnell anders sein), doch galt für Vega Fenske und Niklas Didschun auf der Bühne striktes Berührungsverbot.