Mitmachen : Zirkusprojekt für Kinder in Manfort

Manfort Manege frei für Manforter Kinder von fünf bis zwölf Jahren: Vom 21. bis zum 25. Oktober veranstaltet das lokale Bündnis für Bildung, bestehend aus der Stadt Leverkusen, dem Diakonischen Werk und dem Verein die Circuspädagogen eine Zirkusprojektwoche in Manfort.

Dazu wurde der pädagogische Wanderzirkus Circus „ZappZarap“ aus Leverkusen engagiert. In der Projektwoche werden unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ spannende und vielseitige Workshops angeboten. Von Akrobatik über Feuerkunst bis zum Drahtseilakt, all das kann erlernt werden.

Die Show am Ende des Projekts ist für alle frisch gebackenen Artisten der Höhepunkt. Sie startet am 25. Oktober um 15 Uhr im Zirkuszelt. Dann können die kleinen Artisten zeigen, was in ihnen steckt. Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern, sie machen Spaß und bringen die knisternde Spannung ins Publikum. Untermalt wird die Show von professionellen Lichteffekten, Tontechnik, Popcornduft und Applaus.