Personalie: Zimmermann bleibt bis 2022 Klinikum-Chef

Leverkusen Der Aufsichtsrat verlängert den Vertrag des 63-Jährigen. In Solingen geht die Klinikum-Chefin.

Das Solinger Klinikum muss nach einem neuen kaufmännischen Geschäftsführer Ausschau halten. Die bisherige Leiterin Barbara Matthies hat diese Woche angekündigt, sich eine neue Aufgabe zu suchen. Für Solingen ein Paukenschlag. Für Leverkusen in gewisser Weise auch. Denn seit einiger Zeit laufen Gespräche, wie die Häuser in Leverkusen und Solingen unter dem Dach einer Holding zusammenarbeiten können. Und das möglichst rasch. Aus dem Rathaus der Klingenstadt ist zu hören, ein Nachfolger sei noch nicht gefunden.

Nicht zuletzt wegen der permanent roten Zahlen war auch Geschäftsführerin Matthies nicht von Kritik verschont geblieben. So warfen ihr viele, etwa aus der Belegschaft und der Politik vor, die anstehenden Reformen nicht ausreichend kommuniziert zu haben.

Klinikum will mit Solingen kooperieren

Aus dem Leverkusener Klinikum kommen gegenteilige Nachrichten: In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Aufsichtsrat des Klinikums Hans-Peter Zimmermann für drei weitere Jahre zum Geschäftsführer bestellt. „Der bestehende Vertrag mit Zimmermann lief noch bis zum 31. Januar 2020. Nun wird der 63-jährige das Klinikum Leverkusen bis zum 31. Dezember 2022 leiten“, teilt Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Uwe Richrath mit. „Das Votum des Aufsichtsrates, die Zusammenarbeit mit Zimmermann zu verlängern, fiel einstimmig.“ Der Manager ist, so sagt der Aufsichtsrat, der richtige Mann für die Kooperation mit Solingen: „Derzeit werden wichtige Weichen für die zukünftige Ausrichtung und weitere Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums gestellt“, betont Richrath. „Umso wichtiger ist es, die bewährte, sehr gute Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Gesellschafter fortzusetzen. Der gesamte Aufsichtsrat ist sich sicher, dass der eingeschlagene Weg mit Hans-Peter Zimmermann erfolgreich weiter beschritten wird.“