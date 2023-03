Leverkusener vor Gericht Zeugen belasten mutmaßlichen Brandstifter

Der 46-jährige Angeklagte wohnte in einem Wohncontainer der Anlage Heinrich-Claes-Straße in Küppersteg. Aber er war kein angenehmer Mitbewohner in der Unterkunft, die die Stadt im Jahr 2017 zunächst für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Sportplatz errichten ließ. Derzeit muss sich der Mann als mutmaßlicher Brandstifter im Landgericht für den Brand am 1. August 2022 verantworten.