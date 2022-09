Kriegsveteran aus den USA : Zen-Buddhist spricht in Leverkusen über Frieden

Claude AnShin Thomas hält einen Vortrag in der Kirche St. Elisabeth in Opladen. Foto: Lebenshilfe Kreis Viersen

Leverkusen Der amerikanische Mönch, Buchautor und Vietnamveteran Claude AnShin Thomas kommt am Dienstag, 13. September, um 19 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel „Frieden beginnt mit dir“ nach Leverkusen. Am darauffolgenden Wochenende wird der Zen-Buddhist zudem ein Meditationsseminar abhalten.

Der Eintritt zu dem Vortrag in der Kirche St. Elisabeth (Kölner Straße 139) koste zehn Euro plus eine Spende an den Mönch, der nur auf Spendenbasis lebe und arbeite. Die Teilnahme am zweitägige Seminar am 17. und 18. September (jeweils 9 bis 17 Uhr) betrage 99 Euro.