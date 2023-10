Leverkusener Stadtführung Zeitreise durch die Sprengstoff-Stadt

Der schwedische Chemiker und Industrielle hatte 1865 in Hamburg das Unternehmen Alfred Nobel u. Co gegründet. Nobel verfolgte den Plan, Nitroglycerin an vielen Standorten in Europa zu produzieren, da der Transport des Sprengstoffs wegen dessen Stoßempfindlichkeit ein sehr riskantes Geschäft war. Da sich die Handhabung von Nitroglycerin als sehr gefährlich erwies, begann Nobel damit, einen Sicherheitssprengstoff, das Dynamit, zu entwickeln. Um die Hauptabnehmer, die Bergwerke des Ruhrgebiets, besser beliefern zu können, übernahm das Unternehmen 1874 die Sprengstoff-Fabrik Kaiser & Edelmann in Manfort. Die war 1870 von einer Explosion zerstört worden. Nobel war 1872 am Wiederaufbau der Manforter Fabrik beteiligt und hatte dort auch zeitweilig die Produktion geleitet. Wegen der benachbarten Bahnstation wurde sie Werk Schlebusch genannt. Im Jahr 1876 wurde Nobels Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und nannte sich von da an Dynamit AG (DAG). Der Bedarf an Rüstungsgütern wuchs, und schon bald stieg die DAG zum größten Pulver- und Munitionsproduzenten im Deutschen Reich auf.