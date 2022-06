Kohlenmonoxid-Messgeräte schlagen an Stixchesstraße an : Zehn Verletzte nach Gasaustritt in Manfort

Einsatz wegen Kohlenmonoxid-Austritts für die Leverkusener Feuerwehr in Manfort. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Manfort Eigentlich hatte der Rettungsdienst der Feuerwehr einer gestürzten Person in ihrer Wohnung an der Stixchesstraße helfen wollen. Der Einsatz entpuppte sich als viel größer. Durch den Austritt von Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus wurden zehn Menschen verletzt, einer davon schwer.

Als die Einsatzkräfte das Mehrfamilienhaus betraten, löste das Kohlenmonoxid-(CO)-Messgerät der Rettungswagenbesatzung aus. Die Helfer forderten Kräfte der Feuerwehr an. Zwischenzeitlich verließen die Bewohner das Gebäude, „zwei nicht treppengehfähige Personen wurden auf dem Balkon ihrer Wohnung betreut“, meldet die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz mit Mehrgasmessgeräten ins Haus. In einer Wohnung schlugen die Geräte besonders stark an. Den Gashaupthahn stellten die Feuerwehrleute ebenso ab wie alle Gasthermen in den Wohnungen, schalteten dafür die Hochleistungslüfter ein.