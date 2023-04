Einsatz in Leverkusen Zehn Verletzte bei Feuer im Wohnhaus

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hardenbergstraße hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche Bewohner aus dem gebäude gerettet, denen der Fluchtweg durch den Rauch versperrt war. Neun Personen brachte der Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Auch ein Retter der Feuwerwehr wurde verletzt und in eine Klinik gebracht. Das Feuer wurde gelöscht. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar, berichtet die Feuerwehr. Sieben Bewohner brachten die Helfer in Unterkünften unter, alle weiteren kamen bei Verwandten oder Bekannten unter. Die Brandursache ist unklar.