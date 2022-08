Ab 4. Oktober in Leverkusen : Ferienkurse für Forscher und Tüftler

Am Berufskolleg Opladen bauen die Schüler in den Herbstferien (4 bis 14. Oktober) unter anderem ein eigenes Radio zusammen. Foto: RP/Stadt Leverkusen

Leverkusen Die Herbstferien starten diesmal schon Anfang Oktober. Wer dabei sein möchte, sollte sich jetzt anmelden.

In den Herbstferien wartet ein abwechslungsreiches zdi-Programm auf Jugendliche in Leverkusen. zdi steht für „Zukunft durch Innovation“, ein Netzwerk zur Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses in NRW. Diesmal können Jugendliche unter anderem im Probierwerk mit Grafik-Tablets digitale Mangas zeichnen, mit dem Laser-Cutter ihre Superhelden zum Leben erwecken oder mit dem 3D-Drucker Konstruktionen entwerfen, die die Ozeane von Plastik befreien. Am Berufskolleg Opladen steht das Handwerk im Vordergrund. Hier werden im Rahmen von zdi-Kursen Uhren hergestellt und Radios zusammengebaut. Online lernen Schüler zudem VR-Brillen zu programmieren. In dem Kursus „Fire days“ steht zum ersten Mal auch die Feuerwehr mit ihrer Technik im Vordergrund.